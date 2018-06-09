Творожный торт с мандаринами приготовить легко. Он довольно прост и для начала нам необходимо смешать сахар с творогом. Развести желе для творога согласно инструкции на упаковке и разделить на 2 части. Одну смешать с творожной массой. Добавить распущенный желатин. Выложить на блюдо корж, сверху поставить кондитерское кольцо. Распределить по бисквиту творожный крем, затем тонкий слой желе, дольки очищенных мандаринов и залить оставшимся желе. После всех этих приготовление остается только поставить в холодильник до застывания.

Перед подачей аккуратно отстегнуть кольцо и разрезать на порции.