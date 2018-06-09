Творожный торт с мандаринами
Время приготовления до: 3 час 0 мин Порций: 8
Ингредиенты:
- 20 г желатина
- 1 кг мандаринов
- 1 бисквитный или песочный корж
- 400 г домашнего творога
- 4 ст. ложки сахара
- 2 пакетика желе для торта
Творожный торт с мандаринами приготовить легко. Он довольно прост и для начала нам необходимо смешать сахар с творогом. Развести желе для творога согласно инструкции на упаковке и разделить на 2 части. Одну смешать с творожной массой. Добавить распущенный желатин. Выложить на блюдо корж, сверху поставить кондитерское кольцо. Распределить по бисквиту творожный крем, затем тонкий слой желе, дольки очищенных мандаринов и залить оставшимся желе. После всех этих приготовление остается только поставить в холодильник до застывания.
Перед подачей аккуратно отстегнуть кольцо и разрезать на порции.
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